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الترفية السعودية تعلن عرض مسرحية عادل إمام "بودي جارد"

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الترفية السعودية تعلن عرض مسرحية عادل إمام "بودي جارد"

تعتبر مسرحية "بودي جار" أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي (180 دقيقة)

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العربية.نت – مريم الجابر

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن حصول الهيئة على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام باسم "بودي جارد"، حيث سيتم بث المسرحية قريباً على منصة "شاهد vip" لأول مرة، وهي من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

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وتعتبر مسرحية "بودي جار" أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي (180 دقيقة)، وكان أول عرض لها عام 1999، وشارك في بطولتها الفنان الراحل عزت أبوعوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر، وهي آخر الأعمال التي قدمها النجم عادل إمام على خشبة المسرح، ولم يشارك بعدها في أي أعمال مسرحية، واكتفى بالسينما والدراما، وظلت عروض المسرحية مستمرة لمدة 11 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا؛ ليتوقف العرض في العام 2010 من قِبل المنتج سمير خفاجي بسبب الظروف الاقتصادية وركود المسرح.

وتدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.

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