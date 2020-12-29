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خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة

توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي

خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في لقاء صحفي الثلاثاء خلال تدشينه عدد من المشاريع الصحية في منطقة جازان أن لقاحات كورونا متوقعة أن تصل كافة مناطق المملكة خلال ٣ أسابيع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أنها تدرس حاليا لقاحات أخرى إلى جانب فايزر- بيونتيك، يتوقع أن يقر استخدامها لاحقا بعد اجراء الاختبارات والدراسات الضرورية.

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3 ملايين جرعة من فايزر

كما نقل مراسل العربية أمس عن مسؤولين في الوزارة قولهم إن 3 ملايين جرعة من لقاح شركتي فايزر - بيونتيك سيصل المملكة نهاية مايو 2021. وأوضح أن شركة فايزر ستورد للسعودية مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير 2021.

يشار إلى أن المملكة أطلقت في 17 ديسمبر تدريجيا حملات التطعيم في عدد من المناطق، محددة الأولوية لبعض العاملين في قطاعات حساسة، ولبعض الفئات العمرية الدقيقة.

ومنذ أسابيع تسجل السعودية تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وعمدت أمس إلى تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر، خوفا من انتقال الطفرة الجديدة من الفيروس والتي سجلت في عدد من البلدان الخارجية، في مقدمتها بريطانيا وجنوب إفريقيا.

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