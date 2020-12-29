مؤسسة أول فريق سعودي للراليات: نسعى للمنافسة العالمية

كشف أول فريق نسائي سعودي يشارك في رالي داكار السعودية 2022م، عن عزمه فتح باب التسجيل للفتيات السعوديات للمشاركة والانضمام للراليات، حيث يحظى الفريق بدعم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ونوهت مؤسستا الفريق، دانية عقيل ومشاعل العبيدان، عن تطلعاتهما بإحضار رعاة لتمويل مشروع الفريق لتحقيق أهدافه وخططه المستقبلية.

وقالت دانية، أحد مؤسسي الفريق لـ"العربية.نت": أسستُ الفريق مع السائقة مشاعل العبيدان وفريق دست ريسنج من بولندا "فيلب ومارك بروسكي"، والذين لديهم خبرة في الراليات، وكان اللقاء الأول لنا في رالي دكار 2020م، حيث تم الحصول على تدريب مع التركيز على تشجيع الفتيات على الدخول إلى رالي دكار وبطولات الراليات، والمنافسات العالمية والبطولات المحلية في مختلف أنواع الراليات.

وأضافت: "تدربتُ على الراليات مع صديقتي السائقة مشاعل العبيدان، وتم تأسيس هذا الفريق وحظينا بالدعم عبر سيارات مع ملاحين، ويجري حالياً التدريب من خلال فريق دوست أصحاب الخبرة في الراليات".

فيما عبرت "العبيدان" عن فخرها بالمشاركة في "رالي داكار السعودية 2022"، وقالت: إن خطة عمل فريق "شيرو" على المدى الطويل فتح المجال واستقطاب الفتيات السعوديات، لتحقيق أحلامهن في دخول مجال سباق السيارات.

واستذكرت بداية هوايتها مع هذه الرياضة منذ طفولتها مع إحضار والدها "دباب"، والتي تطورت مع مرور الأيام والسنوات، تقول: "منذ أن بدأت بوضع صوري في وسائل التواصل وأنا أقود الدباب في البر أو الشارع، حتى انهالت عليّ الأسئلة من الفتيات السعوديات والخليجيات عن كيفية المشاركة، وهذا بدوره يشجعنا على الانطلاق".