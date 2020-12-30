السعودية: نرفض أي تدخلات في شؤوننا القضائية

أكد مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن السعودية تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد.

وأوضح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن السعودية اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية، خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الصعد، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين، واهتمام مباشر من ولي عهده الأمين.

وطالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.