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وصية سعودي لأولاده تتحول إلى مركز كلى خيري

تعبيرية

وصية سعودي لأولاده تتحول إلى مركز كلى خيري

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العربية.نت - حامد القرشي

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قبل ١٢ عاما أوصى سعودي في مكة المكرمة أبناءه بإكمال عمل خيري، يقدم خدمة إنسانية للمرضى، فأكمل فالأبناء تنفيذا لوصيته مركزاً لغسيل الكلى يخدم سكان مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتم خلال المركز شفاء ٨ حالات مصابة بالفشل الكلوي.

باسم سليمان خياط، مدير مركز الخياط الخيري لغسيل الكلى بمكة المكرمة تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: قامَ والدي الشيخ سليمان خياط رحمه الله بإنشاء مركز خيري لغسيل الكلى، ويهدف إلى خدمة فقراء ومساكين بلد الله الحرام من زوار ومعتمرين ويخدم سواء مواطنين ومقيمين".

وقال: "والدي أوصانا بإكمال ما بدأه في المركز لخدمة مرضى الكلى وإكمال مسيرته الخيرية، وفكرة إنشاء المركز بدأت من عام 1430هـ لتقديم جلسات غسيل كلوي لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، وقد بدأ المركز ب 15 حالة غسيل دموي منتظم على فترة واحدة، ومع تطور المركز والتوسع فيه وصل عدد الحالات حالياً إلى 216 مريضا على 3 فترات كما بلغ عدد المرضى الزوار 10.000 آلاف حالة منذ بداية تشغيل المركز وإلى اليوم وذلك عبر 48 جهاز غسيل للكلى".

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وأضاف: "يشتمل المركز على خدمة الغسيل الكلوي، التي تجرى عن طريق أجهزة ذات كفاءة وجودة عالية تحت إشراف فريق طبي متميز، وكذلك قسم المختبر، حيث يوفر جميع التحاليل لمرضى الغسيل الكلوي مجاناً وقسم الأشعة بحيث يوفر أيضا الأشعة اللازمة للمرضى مجاناً، كما يوجد قسم التغذية العلاجية الذي ينظم برامج غذائية صحية مناسبة للمرضى بالإضافة إلى قسم الخدمة الاجتماعية الذي يهتم بالجانب الاجتماعي والنفسي لجميع مرضى المركز".

وتابع القول: "يقوم بخدمة المرضى 2 من الأطباء و17 ممرض وممرضة يعملون على العناية والاهتمام بالمرضى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم مبيناً أن المركز ينفذ عدة برامج للمستفيدين من خدمات المركز منها برنامج توفير الأدوية لمرضى الفشل الكلوي و برنامج توفير سرير حاج أو معتمر مريض فشل كلوي وكذلك برنامج عملية الوصلة الشريانية الوريدية وبرنامج الأضحية وبرنامج السلة الغذائية وبرنامج التوعية والتطوع والتثقيف".

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