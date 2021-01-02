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الأحوال السعودية: تستطيع المرأة تغيير اسمها في هذه الحالات

الأحوال المدنية

الأحوال السعودية: تستطيع المرأة تغيير اسمها في هذه الحالات

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العربية.نت - نادية الفواز

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أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، في السعودية "محمد الجاسر"، أن المرأة التي بلغت 18 عاماً ولديها هوية وطنية، تستطيع تغيير اسمها دونالرجوع لولي الأمر، ومن هم دون الـ 18 عاماً يتم بموافقة الوالدين معاً، سواء بإقرار مكتوب منهما أو تفويض أحدهما للآخر.

وبين الجاسر، أن تغيير الاسم الأول وتصحيح الأخطاء في الأسماء لن يحتاجا وقتاً طويلاً، حيث تتم مراجعة الشخص مكاتب الأحوال المدنية لإكمالالإجراءات.

وأشار إلى أن تغيير اسم العائلة سواء بالإضافة أو الحذف، مثل إضافة "آل" أو "بن" أو حذفهما، يتطلب مراجعة أفراد العائلة بالكامل.

ونوه بأن تغيير الاسم للمرة الثانية تكون إجراءاته مشددة لمعرفة أسباب التغيير، ووجود ما يستدعي ذلك.

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