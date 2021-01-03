لأول مرة.. رقم مصابي كورونا في السعودية يصل هذا الحد

لأول مرة منذ 9 أشهر، سجلت السعودية أقل من 100 إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة على حسابها على تويتر، اليوم الأحد، تسجيل 82 إصابة جديدة بكوفيد19، فيما توفي 7 جراء مضاعفات الوباء، بينما سجلت 180حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (354,443) حالة في المملكة.

وكانت المملكة سجلت أمس 100 وإصابة واحدة بالفيروس التاجي.

انتهاء الحظر

يشار إلى أن السعودية كانت قد أعلنت أمس السبت بعد حظر استمر أسبوعين وسط مخاوف من السلالة المتحورة لفيروس كورونا، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، اليوم الأحد، وفق ضوابط محددة.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن السلطات ستبقي على بعض القيود ومنها مطالبة الوافدين من بلدان تنتشر بها السلالة الجديدة، مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، بالبقاء 14 يوما على الأقل خارج هذه البلدان قبل دخول البلاد.