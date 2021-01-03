هذه طريقة تطهير جبلي "الصفا والمروة"

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير جبلي "الصفا والمروة" بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام "جابر الودعاني" أنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، وتقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

من جهة أخرى، أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن السويهري، أن إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حريصة على أن يبقى المسجد الحرام مكانا صحيا آمنا خاليا من الحشرات والأوبئة، حيث قامت بتكوين ما يقارب (20) فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.

مؤكدا أن ذلك يتم باستخدام أجهزة "السيزر موب" وعددها (150) جهاز داخل المسجد الحرام والمصليات والأماكن المكشوفة، أما في المناهل وبعض المواقع المغلقة تستخدم مبيدات خاصة تم اختيارها بعناية لتناسب وضع المسجد الحرام.