  • مباشر
اللغة

الصدفة جمعتهما.. صور مبهرة لمصور سعودي مع صقار هاوٍ

IMG-20201230-WA0017 (1)
IMG-20201230-WA0017 (1)

الصدفة جمعتهما.. صور مبهرة لمصور سعودي مع صقار هاوٍ

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

جمعت الصدفة بين مصور سعودي مع آخر هاوي تربية الصقور، ليظهر بصور ضوئية لاقت استحسان الكثير على نطاق واسع، حتى سجلت إعجاب كبير حين راجت تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي والإعلامية.

ونتج عن لقاء المصور فيصل بن زرعة مع الصقار عبد العزيز آل حسن صور فوتوغرافية تفوق الخيال، على حد تعبير الكثير.

وقال بن زرعة لـ"العربية.نت": الصدفة جمعت بيني وبين الصقار، وتحديداً شمال الرياض بالقرب من حي حطين، كنت حينها أبحث عن موقع مميز للتصوير، لأنتهز فرصة جمال الأجواء وتكوينات السحب لحظات الغروب، وعند الوصول إلى الموقع شاهدت شخصا يلوح من بعيد، وهو يحاول أن يدرب صقوره ويروضها ويحافظ على لياقتها كعادته، فاقتربتُ منه وتعرفتُ عليه، واستأذنته في التقاط بعض الصور".

وواصل سرد القصة: "وحين نجاح الصور الأولى، تم الاتفاق بعد ذلك على التصوير مرة أخرى مع بروز بدر يوم 29 ديسمبر 2020 م، وتم اختيار نفوذ ملهم شمال الرياض بـ 70 كم، وتم تصوير بزوغ القمر وتوثيق هذه الثلاثية في التصوير ما بين العدسة والصقار والصقر في لوحة فنية بديعة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
لأول مرة.. رقم مصابي كورونا في السعودية يصل هذا الحد لأول مرة.. رقم مصابي كورونا في السعودية يصل هذا الحد
"القدية" تبدأ بتصميم أسرع أفعوانية بالعالم.. وهذه مواصفاتها
بالصور.. رمال ذهبية في صحراء سعودية تتحول إلى متنزهات بالصور.. رمال ذهبية في صحراء سعودية تتحول إلى متنزهات
"شتاء السعودية" يضاعف السياحة الريفية في هذه المنطقة
هذه طريقة تطهير جبلي هذه طريقة تطهير جبلي "الصفا والمروة"

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد