ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف
الأمير محمد بن سلمان: سنسعى خلال القمة للتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا
أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف، الاثنين، أن قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.
كما تابع أن المملكة ستترجم خلال القمة تطلعات قادة دول مجلس التعاون للم الشمل، مشدداً أنها ستسعى خلال القمة أيضاً للتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.