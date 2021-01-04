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الجبير يفوز بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ

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عادل الجبير

الجبير يفوز بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ

تم ترشيح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية

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العربية.نت – حامد القرشي

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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن فوز عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ -2020م، وذلك لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، نائب رئيس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة د. الحسن يحيى المناخرة.

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وقال الأمير الفيصل: "يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 1441هـ -2020م وهو "عادل بن أحمد الجبير" - وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، نظير جهوده المميزة والواضحة، والتي مثّلت السعودية في المحافل الدولية، مستندًا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، والتي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادةً وشعبًا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في كافة المحافل والمنصات الدولية".

الفيصل خلال إعلان الجائزة
الفيصل خلال إعلان الجائزة

كما أضاف: "تقاطعت جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية".

وقد تم ترشيح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية، ووقع الاختيار على شخصية الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال.

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