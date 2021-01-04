50 ألف ريال سعودي.. مكافأة لمبلغ عن غش تجاري

من المعروف أن أنظمة وزارة التجارة السعودية تكافئ المبلغين عن قضايا الغش والتستر التجاري، ففي مفاجأة سارة، حصل مواطن سعودي على مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، بعد أن قام بالإبلاغ عن حالة غش تجاري.

وقالت الوزارة، أمس الأحد، عبر حسابها على "تويتر"، إن المواطن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد إبلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري.

"التجارة" تكافئ 19 مبلّغًا عن مخالفات الغش التجاري.. 📲



شكرًا لكل من أسهم في مكافحة الغش التجاري. 🇸🇦 pic.twitter.com/IYV4WyuBkf — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 3, 2021

كما أوضحت أن مكافأة عبدالرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال، تم منحها لـ 19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.

بدوره، عبر عبدالرحمن عن سعادته من سرعة التجاوب، مؤكدا أن البلاغ لم يأخذ سوى نصف ساعة.

وبحسب الوزارة، يحصل المبلغ على مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة، بعد صدور حكم قضائي بذلك.

متى تكون المكافآت المالية للمُبلّغين؟ pic.twitter.com/Ss2ExDmP9A — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) January 3, 2021

هذا وقالت الوزارة "شكرًا لكل من أسهم في مكافحة الغش التجاري"، مؤكدة أن المستهلك هو عين الرقابة وبلاغه مهم مهما كان بسيطا لسلامة المواطن والمقيم.