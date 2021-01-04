  • مباشر
اللغة

50 ألف ريال سعودي.. مكافأة لمبلغ عن غش تجاري

ريالات قروض بنوك السعودية
تعبيرية

50 ألف ريال سعودي.. مكافأة لمبلغ عن غش تجاري

مواطن سعودي يحصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال.. وهذا هو السبب!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المعروف أن أنظمة وزارة التجارة السعودية تكافئ المبلغين عن قضايا الغش والتستر التجاري، ففي مفاجأة سارة، حصل مواطن سعودي على مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، بعد أن قام بالإبلاغ عن حالة غش تجاري.

وقالت الوزارة، أمس الأحد، عبر حسابها على "تويتر"، إن المواطن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد إبلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري.

كما أوضحت أن مكافأة عبدالرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال، تم منحها لـ 19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.

بدوره، عبر عبدالرحمن عن سعادته من سرعة التجاوب، مؤكدا أن البلاغ لم يأخذ سوى نصف ساعة.

وبحسب الوزارة، يحصل المبلغ على مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة، بعد صدور حكم قضائي بذلك.

هذا وقالت الوزارة "شكرًا لكل من أسهم في مكافحة الغش التجاري"، مؤكدة أن المستهلك هو عين الرقابة وبلاغه مهم مهما كان بسيطا لسلامة المواطن والمقيم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
لأول مرة.. رقم مصابي كورونا في السعودية يصل هذا الحد لأول مرة.. رقم مصابي كورونا في السعودية يصل هذا الحد
"القدية" تبدأ بتصميم أسرع أفعوانية بالعالم.. وهذه مواصفاتها
بالصور.. رمال ذهبية في صحراء سعودية تتحول إلى متنزهات بالصور.. رمال ذهبية في صحراء سعودية تتحول إلى متنزهات
هذه طريقة تطهير جبلي هذه طريقة تطهير جبلي "الصفا والمروة"
"شتاء السعودية" يضاعف السياحة الريفية في هذه المنطقة

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد