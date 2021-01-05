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الأمير خالد بن سلمان: روابط التاريخ والدم أكبر من أي خلاف

الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
قمة مجلس التعاون

الأمير خالد بن سلمان: روابط التاريخ والدم أكبر من أي خلاف

القمة تؤسس "مرحلة جديدة نعمل فيها سوياً نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا ونواجه فيها صفاً واحداً كل التحديات"

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دبي - العربية.نت

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تقدم الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على نجاح قمة العلا التاريخية.

وغرد الأمير خالد بن سلمان على تويتر بأن "القمة التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هي أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه".

وأضاف: "أسست القمة وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها سويا نحو غد مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها صفا واحدا كل التحديات".

هذا وأكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شدد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

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وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: "ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان".

وأردف أن البيان الختامي دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية، والتأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً. كما دعا البيان لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار.

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