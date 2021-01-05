  • مباشر
اللغة

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق يتضمن عودة كاملة للعلاقات مع قطر

xzass
فيصل بن فرحان
قمة مجلس التعاون

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق يتضمن عودة كاملة للعلاقات مع قطر

بيان العلا أكد على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمنَ واستقرار الخليج

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال للعربية، إن الاتفاق يتضمن عودة كاملة للعلاقات مع قطر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عقب بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، الذي أكد على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما أكد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمنَ واستقرار الخليج. وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، كما تم الاتفاق في القمة الخليجية على تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون وعلى مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

بيان العلا: صفحة جديدة وتكاتف في وجه التهديدات السعودية قمة مجلس التعاون بيان العلا: صفحة جديدة وتكاتف في وجه التهديدات

بيان العلا شدد أيضا على استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا.

وشهدت القمة لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض علاقة السعودية وقطر.

وانطلقت الثلاثاء أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة ولي العهد السعودي، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تم الاتفاق على بيان القمة الخليجية في العلا بالإجماع، ووقع المشاركون على البيان خلال الجلسة الافتتاحية. كما وقعت مصر على البيان، بحسب الخارجية المصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا
يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان: برنامج إيران النووي يهدد المنطقة والعالم محمد بن سلمان: برنامج إيران النووي يهدد المنطقة والعالم
ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف
ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات ملك البحرين: جهود الملك سلمان وولي العهد ذللت الصعوبات
اقرأ نص كلمة ولي العهد السعودي بقمة العلا اقرأ نص كلمة ولي العهد السعودي بقمة العلا
50 ألف ريال سعودي.. مكافأة لمبلغ عن غش تجاري 50 ألف ريال سعودي.. مكافأة لمبلغ عن غش تجاري
"منثورة كاللآلئ".. شاهد كيف غطت زهور اللوز جبال الباحة!

قبل أن تذهب

ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟
ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟

اكتشف المزيد