عبرت فنانة العُلا بسمة البلوي عن انعقاد القمة الخليجية الحادية والأربعين بطريقة مختلفة، إذ قدمت لوحة فنية جسدت العمق التاريخي لمدينة العلا من خلال الرسم على الرمل.

وقالت بسمة في حديثها إلى "العربية.نت": إن خبر احتضان العلا للقمة الخليجية كان خبراً جديراً بالاحتفاء، كوني ابنة لهذه المدينة، فعملت على تنفيذ لوحة تبرز الجانب التاريخي لهذه المدينة، وربطها بهذا الحدث السياسي الهام .

وأضافت: وضعت شعار مجلس التعاون الخليجي على لوحة رملية، ومزجت في تصميمها بين الشعار وبين الحروف اللحيانية، وخط المسند الذي كان مستخدماً وشائعاً لفترات طويلة في الجزيرة العربية.

كما بينت الفنانة "المتأثرة بطبيعة العلا" على حد قولها، أنها سجلت على هذه اللوحة تاريخ انعقاد القمة الخليجية ( 5 يناير ) لتوثيق هذه المناسبة الهامة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد الأولى في العقد الخامس له.