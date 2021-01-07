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تحذير عالي الخطورة في السعودية.. من "متصفح"!

تحذير عالي الخطورة في السعودية.. من "متصفح"!

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أوضح أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح

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دبي - العربية.نت

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، الخميس، تحذيراً عالياً جداً من الخطورة من ثغرات في متصفح "فايرفوكس" Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.

كما أصدر تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح "كروم" لأنظمة Windows, Mac, Linux.

إلى ذلك أكد أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.

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