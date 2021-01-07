تحذير عالي الخطورة في السعودية.. من "متصفح"!

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، الخميس، تحذيراً عالياً جداً من الخطورة من ثغرات في متصفح "فايرفوكس" Firefox لأجهزة أندرويد، وFirefox، وFirefox ESR.

تحذير أمني رقم: 260-2021



تاريخ: 2021/01/07



بخصوص تحديثات أمنية في متصفح Firefox:https://t.co/TPuq2H5IFj

#Saudi_CERT pic.twitter.com/6dcHzOXuKD — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) January 7, 2021

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.

كما أصدر تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في متصفح "كروم" لأنظمة Windows, Mac, Linux.

إلى ذلك أكد أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، مشدداً على ضرورة تحديث المتصفح.