إنقاذ متسابق فرنسي تعرض لحادث انقلاب بـ"رالي دكار"

نجح الفريق الطبي بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى وادي الدواسر العام، الخميس، في التعامل مع حالتين لمتسابقين بفئة السيارات إثر تعرضهما لحادثين منفصلين خلال فعاليات رالي دكار السعودية 2021 بمرحلته الثالثة في المحافظة.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى العام حالة لمتسابق فرنسي، تعرض لحادث انقلاب مروع يوم الثلاثاء نتج عنه إصابة في الرأس، أدت إلى ارتجاج مع كدمات متفرقة بالظهر والفقرات، وتم تنويمه للعلاج والملاحظة وخرج بعد تحسن صحته.

كما استقبل المستشفى متسابقًا آخر، تعرض لإصابة وآلام شديدة في الركبة اليمنى مع تورم، وتَبَيّن بعد عمل أشعة الرنين، وجود كدمة في الرباط الصليبي الأمامي مع تجمع دموي بالمفصل، حيث عُملت له جبيرة خلفية للركبة وتم إعطاؤه العلاج اللازم".

مميزة جداً

من جانبه، أكد المتسابق الفرنسي أن الخدمة الطبية والرعاية الصحية التي وجدها من الفريق الطبي مميزة جدًّا وجاءت انطلاقا من مهنتهم الشريفة التي تضمن سلامة الإنسان، ومن بينهم المتسابقون بشكل عام في الرالي الأضخم عالميًا، مقدمًا شكره وتقديره على ما وجده من بيئة صحية آمنة واهتمام ملحوظ.

ووقفت إدارة المستشفى العام على صحته والخطة العلاجية له منذ دخوله وحتى خروجه، وذلك في إطار متابعة مباشرة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والمساعد للخدمات العلاجية واستعداد المستشفى ورفع جاهزيته التي تواكب هذا الحدث العالمي.