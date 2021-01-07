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عبر "أبشر".. إطلاق الهوية الوطنية وهوية مقيم الرقمية

بطاقة-الهوية-الرقمية
بطاقة-الهوية-الرقمية

عبر "أبشر".. إطلاق الهوية الوطنية وهوية مقيم الرقمية

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العربية.نت - نادية الفواز

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أطلقت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالأحوال المدنية، أمس الأربعاء، نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "الهوية الرقمية"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

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وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد" متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

كما أشار الجاسر إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية.

هوية مقيم

في حين أطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة الرقمية من هوية مقيم وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "هوية مقيم الرقمية"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد" من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأكد أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

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