في السعودية.. إطلاق "الجواز الصحي" لمتلقي لقاح كورونا

أطلق وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، الخميس، خدمة "الجواز الصحي" عبر تطبيق (توكلنا)، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح "محصّنا" ضد الفيروس.

كما تلقى الربيعة صباح اليوم في مركز لقاحات كورونا في الرياض، الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وثمّن وزير الصحة حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم في تميز السعودية وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

"محصن"

كما قدم شكره لـ (سدايا) الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على جهودهم المساندة لوزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم وإسهاماتهم في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق (توكلنا) وخدمة "الجواز الصحي" التي أُطلقت اليوم، التي تعكس الحالة الطبية "محصن" لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

وحثّ جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أنه جارٍ العمل حاليًا على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريباً -بإذن الله- لتشمل مناطق المملكة كافة.

جرعتا اللقاح

من جانبه، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، أن السعودية من أوائل الدول على مستوى العالم التي تمكّنت من مواجهة فيروس كورونا.

وقال إن المملكة في مقدمة الدول التي أطلقت "الجواز الصحي" وهي خدمة وفرتها (سدايا) دعمًا للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.

وأشار إلى أن (سدايا) اليوم مُمكّن تقني لمختلف الجهات الحكومية، وداعمة لها لتحقيق تطلعاتهم وخدمة المستفيدين من خدماتهم عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية رقمية كبيرة استطاعت من خلالها تطوير الخدمات التي يقدمها تطبيق (توكلنا) فيما يخص الجائحة أو غيرها من الخدمات الحكومية التي أسهمت في تسهيل وصول مستخدمي التطبيق إلى الخدمة التي يريدونها بكل سهولة ومن مكان واحد.