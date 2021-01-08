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السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس

مطار الملك خالد الدولي في الرياض

السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس

السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل في هذا التاريخ!

متابع الغاء المتابعة

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل والسماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء 18 / 8 / 1442ه، الموافق 31 / 3 / 2021م.

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وفي التفاصيل، صرح المصدر بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م ما يلي :

( أ ) السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

( ب ) رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.

( ج ) فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

( د ) يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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