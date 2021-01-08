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داخل شحنة مانجا.. ضبط 4 ملايين قرص أمفيتامين بالرياض

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داخل شحنة مانجا.. ضبط 4 ملايين قرص أمفيتامين بالرياض

رجال مكافحة المخدرات بالسعودية أطاحوا بخلية إجرامية تسلمت شحنة مانجا تحوي مواد مخدرة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

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كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية وترويجها فيها، أسفرت عن إحباط محاولتي تسلّم وترويج نحو (4,400,402) قرص أمفيتامين وأكثر من (10) كيلو جرامات من مادة الميث أمفيتامين و(5) كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدرة.

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وأوضح أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها، مواطن ومقيم، (4,400,402) قرص أمفيتامين مخدر تم إخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجا.

وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من (3) مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم (10.68) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين مخدر و(5) كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم (5) متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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