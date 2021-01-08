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فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلا جرفته السيول في عسير

فيديو مؤثر.. سعودي ينقذ طفلا جرفته السيول في عسير

المواطن الذي أنقذ الطفل يدعى "عامر بن موسى الشهري" ويبلغ 37 عاماً

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العربية.نت - نادية الفواز

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وثق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية لحظة انجراف طفل بسيل قوي في أحد ثربان شمال غربي عسير، أمس الخميس، إلا أن أحد المواطنين تمكن من إنقاذه بعد المخاطرة بحياته والنزول إلى السيل.

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كما أظهر الفيديو الطفل الذي كان يجرفه السيل بقوة وبسرعة كبيرة، فيما كان المواطن يريد النزول لإنقاذه غير أن البعض حاولوا منعه. لكنه أصر على النزول واستطاع الإمساك بالطفل وإخراجه سالماً.

وبحسب ما تداوله مغردون، فإن المواطن الذي أنقذ الطفل يدعى "عامر بن موسى الشهري" ويبلغ 37 عاماً. وأشاد المغردون بموقفه البطولي في إنقاذ الطفل وتعريض حياته للخطر.

يذكر أن الطفل سقط في السيل بسبب انهيار رصيف كان يقف عليه مجموعة شبان حيث تمكن الجميع من الخروج عدا الطفل بسبب صغر سنه، وعدم تمكنه من مقاومة السيل القوي.

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