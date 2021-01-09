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للقادمين من قطر للسعودية.. إليكم أهم الإجراءات المطلوبة

منفذ سلوى بين السعودية وقطر
من منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر

للقادمين من قطر للسعودية.. إليكم أهم الإجراءات المطلوبة

تعرف على الإجراءات المطلوبة من القطريين لدخول السعودية

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العربية.نت - إبراهيم الحسين

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استقبلت السعودية، السبت، عدداً من المواطنين القطريين بعد فتح مركز سلوى الحدودي، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وهي مثل ما تطبقه السعودية على مواطنيها القادمين من الخارج.

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وكشف المشرف على مركز المراقبة الصحية بمنفذ سلوى، محمد البخيت في حديثه لـ"العربية.نت" عن الإجراءات الصحية المطلوبة من القطريين المسافرين إلى السعودية، فقال: تم تجهيز طواقم طبية متخصصة وصالة وفق الاشتراطات الصحية للتأكد من سلامة المسافرين قبل دخولهم إلى السعودية، ويتم التأكد من صحة الفحص المخبري لفيروس كورونا PCR ، حيث يجب عمل هذا الفحص خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة.

كما أضاف أن الراغبين بدخول السعودية يجب عليهم تحميل تطبيق "توكلنا" مع إجراءات دخولهم الأراضي السعودية، للتأكد من تواجدهم في الحجر المنزلي لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام لمن تجاوز الاشتراطات الصحية.

وبين البخيت عن وجود تعهد يوقع عليه المسافر، يتضمن تعهده بصحة المعلومات والتزامه بالحجر المنزلي واتباع كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

التعهد
التعهد

يذكر أن السعودية استقبلت، اليوم السبت، أول مسافر قطري عبر منفذ سلوى الحدودي، وخصصت طواقم طبية وقاعات مجهزة بالإمكانيات وسيارات للهلال الأحمر وكافة الإجراءات الصحية الاحترازية.

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