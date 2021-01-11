هذا ما أوضحته البيئة السعودية حول مطابقة عدادات المياه الذكية

بعد الجدل المثار حول عدادات المياه الذكية عن مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات السعودية والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه، تابعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، صادر اليوم الاثنين، أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).

وتم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٨ /١/٢٠٢١ ، القاضي بأن تتولى الوزارة مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، وعليه فإن منظم المياه هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

كما جاء في البيان أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية، وتتابع الوزارة استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية.

وأشار البيان إلى توجيه شركة المياه الوطنية بالعمل فوراً على معالجة كافة الاعتراضات ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، وبيان حق المستفيدين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض من خلال الرابط: https://www.mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/Complaints/Pages/default.aspx

كما أكدت الوزارة متابعتها لكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع المياه وخدماته.