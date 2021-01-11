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ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي المستجدات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيطالي
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيطالي

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي المستجدات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيطالي ويبحث معه العلاقات الثنائية

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دبي _ العربية.نت

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

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حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

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