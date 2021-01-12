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السعودية تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة

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مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية - أرشيفية

السعودية تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة

وصفت الخارجية السعودية القرار بأنه تهديد للسلام وتقويض لجهود حل الدولتين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين، وفق ما نقلته واس.

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يأتي ذلك، بعدما أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشادة فوق أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان باللغة العربية "أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة"، مضيفاً "من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن".

ولفت البيان إلى "بناء ما يزيد على 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس) ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت) وذلك كجزء من تنظيم" المستوطنتين.

وأكد بيان مكتب نتنياهو أنه أمر "برفع خطة لبناء حوالي 400 وحدة سكنية إضافية إلى مجلس التخطيط الأعلى لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة".

وهناك حاليا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط ما يقدر بنحو 2.8 مليون فلسطيني.

وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية من جانب معظم المجتمع الدولي.

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