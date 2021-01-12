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خالد بن سلمان يؤكد لغريفثس حرص السعودية على حل سياسي شامل باليمن

الأمير خالد بن سلمان(أرشيفية- فرانس برس)
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
اليمن والحوثي

خالد بن سلمان يؤكد لغريفثس حرص السعودية على حل سياسي شامل باليمن

خالد بن سلمان يناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية

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دبي _ العربية.نت

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، الاثنين، حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بتويتر أنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الإستقرار والأمن.

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