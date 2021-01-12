أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، الاثنين، حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

استقبلت اليوم السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية، وأكدت له حرص المملكة على التوصل إلى حلٍ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الامن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 11, 2021

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بتويتر أنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الإستقرار والأمن.