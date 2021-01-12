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بالصور.. ماذا يقدم أشهر سوق شعبي بالمدينة المنورة؟

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WhatsApp Image 2021-01-10 at 11.30.42 AM (1)

بالصور.. ماذا يقدم أشهر سوق شعبي بالمدينة المنورة؟

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العربية.نت - حامد القرشي

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وأنت تسير في أحد الأسواق الشعبية المركزية بالمدينة المنورة، يخيل إليك أنك تقف في مهرجان للمأكولات، حيث يعد سوق "الطباخة" مقصداً للزوار ولتذوق الأكلات الشعبية بمختلف أصنافها.

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المهتم بتاريخ المدينة المنورة المهندس حسان طاهر، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "منذ ٤٠ عاماً، سوق الطباخة يُعد جزءًا من الحياة الاجتماعية لأهالي المدينة المنورة، ومقصدا مهماً لزوارها، ليتذوقوا أصناف المأكولات الشعبية، حيث يشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام ومن مختلف الجنسيات".

كما قال: "يعتبر السوق من أشهر الأسواق الشعبية في المدينة، لقربه من المسجد النبوي ولما يتميز به من مطاعم، تُقدم المأكولات الشعبية المستوحاة من إرث المطبخ المديني الذي تقدمه المطاعم التقليدية، ليعيش الزائر للسوق الحاضر بنكهة الماضي".

وأضاف: "أنجزت هيئة تطوير المدينة المنورة عمليات تطويره وتأهيله بتصميم يحاكي التراث الذي اشتهرت به المدينة المنورة، حيث يقدم السوق أصنافاً شتى من المأكولات الشعبية، منها المقادم والمقلقل والكبدة و رؤوس المندي والكباب والمشويات والكمونية، بالإضافة إلى شوربة الحب والهريسة والمنتو واليغمش، وكذلك الأرز بأنواعه مثل الكابلي والبخاري والعربي والبرياني والأسماك بكافة أنواعها".

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