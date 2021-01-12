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صور.. البرق يعانق جبلاً شهيراً في السعودية

البرق عادي جدا
البرق عادي جدا

صور.. البرق يعانق جبلاً شهيراً في السعودية

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العربية.نت – حامد القرشي

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في مشاهد مبهرة، عانقت البروق جبال مدينة الطائف غرب السعودية، في مشاهد جمالية التقطها عدد من المصورين في توثيق يعتبر نادر الحدوث خلال السنة.

إلى ذلك، تلبدت الغيوم في سماء جبل "المفتي" الشهير، لتبرق من بينه وميض البروق وزخات المطر، حتى تسارع المصور الضوئي "عبدالقادر المالكي" لقنص تلك المشاهد في صور فوتوغرافية مميزة، حتى راجت تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واصفين إياها بأنها اللقطة المبهرة لشتاء هذا العام.

المصور المالكي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "قمت بالتقاط مشهد البروق والأمطار التي هطلت على مدينة الطائف بجوار جبل الفمتي، والذي يعتبر أفضل موقع مطل داخل المدينة، وتم تصوير وميض البروق بين المغرب والعشاء، وذلك بعد ما يقارب 50 محاولة تصوير، حتى أظهرت الصور حي شهار وطريق شهار العام".

وأضاف: "تصوير البروق لا يتدخل فيها المصور إلا ببذل السبب، فالتصوير يتيح لي آفاقاً كثيرة، حيث أقوم بالتقاط لمناظر وأبعاد وزوايا لم تألفها عين البشر، مما يتيح لي التفكر في جمال الكون والطبيعة من حولنا".

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