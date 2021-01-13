صور ساحرة من غرب السعودية.. البياض يكسو جبال الشفا

شكلت حبات البَرد لوحات جمالية على جبال الشفا الشهيرة في غرب السعودية، حيث اكتست جبالها بحبات البرد التي امتزجت بخضرة الأشجار، بعد الأمطار التي شهدتها اليومين الماضيين.

ووثق المصور الضوئي وليد الطلحي لحظات نزول حبات البرَد على الشفا، والتقاط صور جمالية لسحر الطبيعة، ومشاهدة الساحات البيضاء، التي غطتها كميات البرد.

كما جاءت تلك المشاهد بعد تراكم حبات البرد والأجواء الباردة التي هبت على الشفاء وسط المناخ الشتوي البارد، مما ساعد في بقاء حبات البَرَد متجمدة لساعات طويلة بين الجبال وعالقة على أشجارها.

من جانبه، قال المهتم بتاريخ الطائف والمرشد السياحي أحمد الجعيد، لـ "العربية.نت": تقع منطقة الشفا في الجنوب الغربي لمدينة الطائف وتطل المنطقة بصورة مباشرة على منخفضات وسهول تهامة غربا وبذلك تتمتع بمزايا طبيعية مناخية مميزة، خلال فصل الشتاء.

وأضاف: تعد الشفا منطقة سياحية، تتميز بالمواقع الخلابة الطبيعية والجبال الخضراء الشاهقة ومناخها البارد صيفاً و شديد البرودة شتاءً، مع هطول الأمطار وكثافة الضباب في فصل الشتاء،

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم عن حالة الطقس، نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.