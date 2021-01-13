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وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي عن عمر 92 عاماً

مستور العصيمي

وفاة الشاعر السعودي مستور العصيمي عن عمر 92 عاماً

شخصية خالدة في تاريخ الشعر الحديث تغادر الحياة عن عمر يناهز 92 عاما

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دبي - العربية.نت

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توفي الشاعر السعودي مستور العصيمي، الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.

ونعاه عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين والمواطنين سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

كما كتب الإعلامي السعودي مالك الروقي، "شخصية خالدة في تاريخ الشعر الحديث تغادر الحياة عن عمر يناهز 92 عاما".

وتابع "#مستور_العصيمي_في_ذمة_الله الشاعر السعودي الذي نقل صورا من حياة الناس في الخليج وتاريخهم وأحاديثهم عبر شعره".

ولد مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1928، ويعد واحدا من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، وله قصيدة كتابية واحدة فقط، ونال تكريما في مدينة الطائف.

جدير بالذكر أن العصيمي ولد في وادي بسل عام 1347 هـ – 1928 م وبدأ الشعر عام 1370 هـ ويعتبر من أقدم شعراء المحاورة في السعودية والخليج.

وللشاعر الراحل مستور العصيمي قصيدة كتابية واحدة فقط والكثير من مواجهات كبار الشعراء.

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