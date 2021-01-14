"زائر قطبي" يزيد طقس السعودية برودة بدءا من الليلة

حذَّر خبراء الطقس في السعودية من تسارع التغيرات الجوية في اتجاه البرودة.

وحذر خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، من "زائر قطبي" شديد البرودة يصل الأجواء السعودية مساء اليوم الخميس، ويستمر فيها لمدة 10 أيام قادمة.

وطالب كراني في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" المواطنين بضرورة الاستعداد لموجة البرد.

وكتب تحت عنوان "أنا في طريقي": "زائر قطبي شديد البرودة يتحرك متسارعاً لأجوائنا نهاية الخميس. استعدوا له اعتباراً من 14 يناير بصحبة عدم استقرار حرارة تقارب الصفر ودونه.. تجمد.. مياه.. ضباب.. صقيع.. احتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال.. برد قارس وضباب وصقيع في الوسط والشرق. ويستمر تعمقه حتى 23 يناير.. والله أعلم".

من جهته، توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ مساء اليوم الخميس ارتفاع طفيف في الحرارة (من 3 إلى 5 درجات) عما هي في اليومين السابقين، بحيث تكون الأجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، ومن بداية الأسبوع القادم يطرأ انخفاض في الحرارة بمقدار من 3 إلى 5 على معظم المناطق السعودية.

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الخميس 1/ 6/ 1442هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد ونشاط للرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة، والحدود الشمالية، والجوف، ثم مكة بما فيها السواحل، ثم حائل، وغرب القصيم مع انخفاض في الحرارة على شمال المملكة".

من جانبه، كشف خبير الفلك والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن "وصول أول موسم الشبط" وهي ثاني مواسم الشتاء الثلاثة (المربعانية وشباط والعقارب)، مبيناً أنه "امتداد لبرد الأزيرق وهو الذي يُزّرق الأجساد لبرودته ونهايته امتداداً لبذرة الست وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية أم صيفية، ومدته 26 يوماً، وبانتهائها يبدأ الشتاء بالانكماش".

يأتي هذا بينما توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة. وأضاف أنه لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان، الظهر)، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.