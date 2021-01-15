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التحالف: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

yemen drone
مسيرة محطمة أطلقت من اليمن "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

الحديدة مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخه أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأعلن التحالف أن الحديدة هي مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الانساني واتفاقيه ستوكهولم.

ورفضت واشنطن الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية".

وشدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الخميس، على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

كما أكد اتخاذ واشنطن لإجراءات إنسانية كافية في اليمن عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، لضمان عدم حصول كارثة إنسانية حذّر منها بعض المسؤولين الأمميين ومنظمات الإغاثة.

نيوزويك: إيران أرسلت إيران ميليشيات إيران نيوزويك: إيران أرسلت "طائرات انتحارية" للحوثيين

وفي سياق متصل، أفاد تقرير لمجلة نيوزويك الأميركية أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات من دون طيار متطورة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وبحسب تقرير للمجلة الأميركية فإن إيران نشرت طائرات مسيّرة من طراز شهيد-136 التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأضاف التقرير أن نشْر تلك الطائرات في اليمن يهدف لشنّ هجوم ضد مجموعة مختلفة من الأهداف في المنطقة.

وتهدف إيران من خلال تلك الخطوة إلى ضرب أهدافٍ في المنطقة لا سيما الأميركية عبر الحوثي لدرء أي تهمةٍ عنها.

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