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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة فضاء

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة فضاء

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الرياض – العربية.نت 

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وقال ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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