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سعودية تشتهر بالرسم على الأكواب وتجسيد "مشاعر الشتاء"

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من رسمات نورة عبدالله القميزي على الأكواب

سعودية تشتهر بالرسم على الأكواب وتجسيد "مشاعر الشتاء"

شابة سعودية تشتهر على مواقع التواصل لبراعتها بالرسم على الأكواب وبتجسيد مشاعر الشتاء في أعمال فنية بسيطة

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العربية.نت - نادية الفواز 

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لم تعرف فنانة سعودية أن كتابتها لعبارات من وحي فصل الشتاء على الأكواب ستنال إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

من لوحات القميزي
من لوحات القميزي

"الليالي برد وأشواقي هبوب"، "بردن يصقع القلوب" وغيرها.. عبارات كتبتها نورة عبدالله القميزي عن الشتاء والدفء مرفقةً إياها برسمات لوسائل التدفئة، من بينها المدفأة والمعاطف.

وقالت القميزي في حديث لـ"العربية.نت" عن هذه المشاركات: "منذ طفولتي أحب الرسم، لكنني لم أهتم بتنمية موهبتي. بدأت بالرجوع إليها خلال فترة الحجر المنزلي. وتعلمت الرسم من خلال التغذية البصرية، بمشاهدة فيديوهات لرسامين، والممارسة بشكل يومي".

من لوحات القميزي
من لوحات القميزي

وتابعت: "بدأت بالرسمة الأولى التي كانت عبارة عن شخصية كرتونية، ولقيت الإعجاب من عائلتي وصديقاتي، مما شجعني على الاستمرار بتطوير رسوماتي".

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وأضافت: "بدأت أضع رسوماتي على مواقع التواصل، وتلقيت دعما كبيرا من المتابعين والرسامين. كانت البداية بالرسم بتجربة ألوان الإكريليك، والآن أستخدم الألوان الزيتية".

وروت قائلةً: "قمتُ برسم لوحات وعرضها بأحد المقاهي ولاقت إعجاباً كبيراً جداً من أصحابه والزائرين. بعدها بدأت بتجربة الرسم على الأكواب خلال مناسبة عائلية. وقمت بنشر صور الأكواب على التواصل الاجتماعي فوجدت أصداء واسعة، مما شجّعني على المشاركة في فعالية إثراء داون تاون بالخبر حيث شاركت بقسم الرسامين".

من أعمال القميزي
4 صور من أعمال القميزي
4 صور
من أعمال القميزي
من أعمال القميزي
من أعمال القميزي
من أعمال القميزي
من لوحات القميزي
من لوحات القميزي
من لوحات القميزي
من لوحات القميزي
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