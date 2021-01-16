  • مباشر
اللغة

السعودية: يجب التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية

Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud attends a news conference following talks with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov in Moscow, Russia January 14, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية)

السعودية: يجب التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الرياض، قال وزير الخارجية السعودي: "نواصل التنسيق مع الأردن بشؤون المنطقة والعلاقات الثنائية".

وقد بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين السعودية والأردن والمستجدات الإقليمية. وقال وزير الخارجية السعودي إنه بحث مع نظيره الأردني الوضع في سوريا وليبيا ولبنان واليمن "والتدخلات الإيرانية في المنطقة".

في سياق آخر ورداً على سؤال من الصحفيين، قال وزير الخارجية السعودي إنه "ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر"، مضيفاً: "سيتم فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام". ورأى أن "بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني إن "العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية"، مثمّناً "دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية".

وأضاف الصفدي: "نريد سلاماً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية.. السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967". كما رأى أن "السلام خيار استراتيجي عربي"، معرباً عن التطلع "للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة".

كما عبّر عن رفض الأردن للتدخلات في شؤون المنطقة بغض النظر عن مصدرها. وأدان محاولات الحوثيين للاعتداء على السعودية، وعبّر عن رفض الأردن لتدخل إيران في المنطقة. وشدد على أن "أمن السعودية والأردن مترابط".

وتابع: "نحن متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.. ونعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصادياً".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جرت مراسم تنصيب أول رئيس للولايات المتحدة هكذا جرت مراسم تنصيب أول رئيس للولايات المتحدة
لأول مرة منذ ريغان.. رئيس أميركا يغادر بدون وداع عسكري لأول مرة منذ ريغان.. رئيس أميركا يغادر بدون وداع عسكري

الأكثر قراءة

التحالف: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية التحالف: تدمير 3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية
أقدم قرية سعودية استوطنتها القبائل تختزن إرثا حضاريا.. أقدم قرية سعودية استوطنتها القبائل تختزن إرثا حضاريا..
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة فضاء خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة فضاء
المملكة كما يراها أميرنا المحبوب المملكة كما يراها أميرنا المحبوب
«ذا لاين» «ذا لاين»
أزمة أميركا أسئلة عن بعد أزمة أميركا أسئلة عن بعد

قبل أن تذهب

فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا
فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا

اكتشف المزيد