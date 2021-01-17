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السعودية: 295 ألفا تلقوا لقاح كورونا.. والأهلية لهؤلاء

صورة لمركز لقاحات كورونا في الرياض

السعودية: 295 ألفا تلقوا لقاح كورونا.. والأهلية لهؤلاء

من هم المؤهلون للحصول على لقاح كوفيد 19 في السعودية؟ الصحة تجيب

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دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الأحد، أن أكثر من 295 ألفا تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا في المملكة حتى الآن.

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وقال الدكتور محمد العبدالعالي في الإيجاز الصحافي الدوري المشترك حول مستجدات الفيروس، "اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي".

المؤهلون للتطعيم

كما أكد أن أهلية الحصول على اللقاح في المملكة ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي.

وقال إن مراكز تأكد وعيادات تطمن ومركز الاتصال 937، كلها تقدم خدماتها على مدار الساعة.

إلى ذلك، سجلت السعودية، اليوم الأحد، 176 إصابة جديدة بكوفيد 19، و146 حالة تعافٍ، و5 حالات وفاة.

كما بلغ عدد الحالات الحرجة 319، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة. وبلغت الحالات النشطة 1919 حالة.

يشار إلى أنه أصيب أكثر من 94.490 مليون بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من مليونين و22000.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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