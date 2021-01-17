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انطلاق فعالية "سينما السيارات" في الرياض..وهذه التفاصيل

سينما السيارات
سينما السيارات

انطلاق فعالية "سينما السيارات" في الرياض..وهذه التفاصيل

أمانة منطقة الرياض تطلق فعالية سينما السيارات "وميض الرياض" والتي تتضمن عرض ثلاثة أفلام سينمائية يوميًّا بين عربية وعالمية

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العربية نت - حامد القرشي

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تطلق أمانة منطقة الرياض فعالية سينما السيارات "وميض الرياض"، والتي تتضمن عرض ثلاثة أفلام سينمائية يوميًّا بين عربية وعالمية، ويسع الموقع أكثر من 150 مركبة في العرض الواحد، وأكد الأمانة التزام القائمين عليها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتحقيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر بعد نهاية كل عرض.

سينما السيارات
سينما السيارات

وأشارت إلى أن الفعالية تراعي خصوصية المرتادين، وتتيح لهم الاستماع للمؤثرات الصوتية عبر نظام مرتبط بسماعات المركبات، إضافة إلى توافر منطقة مخصصة لعربات الأطعمة لتقديم الخدمات للزوار عبر تطبيقات إلكترونية دون الحاجة إلى النزول من المركبة.

وأضافت أنها ستوضح عبر حسابها الرسمي في "تويتر" آلية حجز تذاكر فعالية سينما السيارات، التي ستأتي بفئات متعددة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع.

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وأبانت أنها تنظم الفعالية بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار جهودها الهادفة إلى توفير خيارات ترفيهية متعددة للسكان من خلال تمكين ودعم المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة بمجال تنظيم الفعاليات النوعية، ضمن مساعيها الجادة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030.

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