صور.. قصة شعار الخط العربي على جواز السفر السعودي

تمكن الخطاط السعودي، فهد المجحدي، من تصميم شعار عام للخط العربي على ختم الجواز السعودي، وذلك بتضافر الجهود مع وزارة الثقافة السعودية، في تفعيل مبادرة الخط العربي على جواز السفر، باعتبارها بصمة ثقافية وجمالية تطبع في جوازات المسافرين.

المجحدي أول سعودي حاصل على إجازة من كبير الخطاطين الشيخ حسن جلبي، وشهادة خط كأول سعودي من مركز الأبحاث والفنون (إرسيكا)، وكذلك العديد من الأساتذة في مختلف البلدان في العالم، وتم تكليفه من قبل الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة، كمقيم لجمع 82 عملا لمتحف المدينة المنورة، وتم تكليفه من مؤسسة مسك الخيرية التابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعمل معرض دولي في مدينة الرياض في مناسبة مسك آرت، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية في طلب الأعمال الفنية، في حين تم تكليفه من قبل وزير الثقافة السعودي بعمل شعار وزارة الثقافة لعام الخط العربي 2020- 2021





وفي حديثه مع "العربية.نت"، قال المجحدي "تعلمت الخط منذ الصغر من كراسات الخط العربي، وعندما دخلت عالم الفن والاحتراف، درست على يد أستاذة كثر خارج السعودية، واستفدت الكثير منهم، فالطموح والشغف أهم شيء للفنان، والإخلاص في العمل، وهذا ما حرصتُ عليه، حيث إن بصمتي تكمن في كلاسيكيات أعمالي والوصول لأعلى المستويات، والمحافظة على هذا الإرث العربي والإسلامي الجميل، وكنت أحلم دائما بأن أكون خطاطاً يشار إليه بالبنان".

وأشار إلى أن الإقبال على الكتابة بالخط العربي قليلة، وذلك لصعوبة تعلمه ولقلة الدعم له، لكن حالياً فهمت كل ذلك، وكانت المشكلة هو عدم الصبر واستعجال النتائج، لأني اكتشفت العكس، وهو الدعم الواضح لهذا الفن والاهتمام الكبير من الناس له.

وأكد المجحدي أن "تصميم الشعار لوزارة الثقافة جاء في انطلاقة عام الخط العربي، وتم الاتفاق من وزارة الثقافة والمديرية العامة للجوازات في عمل مبادرة لهذا العام تخدم هذا الفن، وتم الاتفاق بعمل شعار يخدم الأساس في فن الخط وهو الكلاسيك الأصيل، وإضافة لمسة حديثه، فعملتُ هذا التكوين وعمدت إلى أن يكون بدون نقاط أو تشكيل، وذلك لما كان عليه الخط في بداياته".