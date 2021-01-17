  • مباشر
اللغة

صور.. قصة شعار الخط العربي على جواز السفر السعودي

Er6-pGBXYAEdGjT
Er6-pGBXYAEdGjT

صور.. قصة شعار الخط العربي على جواز السفر السعودي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز  

نشر في: آخر تحديث:

تمكن الخطاط السعودي، فهد المجحدي، من تصميم شعار عام للخط العربي على ختم الجواز السعودي، وذلك بتضافر الجهود مع وزارة الثقافة السعودية، في تفعيل مبادرة الخط العربي على جواز السفر، باعتبارها بصمة ثقافية وجمالية تطبع في جوازات المسافرين.

المجحدي أول سعودي حاصل على إجازة من كبير الخطاطين الشيخ حسن جلبي، وشهادة خط كأول سعودي من مركز الأبحاث والفنون (إرسيكا)، وكذلك العديد من الأساتذة في مختلف البلدان في العالم، وتم تكليفه من قبل الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة، كمقيم لجمع 82 عملا لمتحف المدينة المنورة، وتم تكليفه من مؤسسة مسك الخيرية التابعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعمل معرض دولي في مدينة الرياض في مناسبة مسك آرت، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية في طلب الأعمال الفنية، في حين تم تكليفه من قبل وزير الثقافة السعودي بعمل شعار وزارة الثقافة لعام الخط العربي 2020- 2021

2 صور
2 صور



وفي حديثه مع "العربية.نت"، قال المجحدي "تعلمت الخط منذ الصغر من كراسات الخط العربي، وعندما دخلت عالم الفن والاحتراف، درست على يد أستاذة كثر خارج السعودية، واستفدت الكثير منهم، فالطموح والشغف أهم شيء للفنان، والإخلاص في العمل، وهذا ما حرصتُ عليه، حيث إن بصمتي تكمن في كلاسيكيات أعمالي والوصول لأعلى المستويات، والمحافظة على هذا الإرث العربي والإسلامي الجميل، وكنت أحلم دائما بأن أكون خطاطاً يشار إليه بالبنان".

وأشار إلى أن الإقبال على الكتابة بالخط العربي قليلة، وذلك لصعوبة تعلمه ولقلة الدعم له، لكن حالياً فهمت كل ذلك، وكانت المشكلة هو عدم الصبر واستعجال النتائج، لأني اكتشفت العكس، وهو الدعم الواضح لهذا الفن والاهتمام الكبير من الناس له.

2 صور
2 صور

وأكد المجحدي أن "تصميم الشعار لوزارة الثقافة جاء في انطلاقة عام الخط العربي، وتم الاتفاق من وزارة الثقافة والمديرية العامة للجوازات في عمل مبادرة لهذا العام تخدم هذا الفن، وتم الاتفاق بعمل شعار يخدم الأساس في فن الخط وهو الكلاسيك الأصيل، وإضافة لمسة حديثه، فعملتُ هذا التكوين وعمدت إلى أن يكون بدون نقاط أو تشكيل، وذلك لما كان عليه الخط في بداياته".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران حكاية معتقل أميركي عاش أسوأ أيام حياته في إيران
135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا! 135 كلمة.. أقصر خطاب تنصيب في تاريخ أميركا!

الأكثر قراءة

وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود
أقدم قرية سعودية استوطنتها القبائل تختزن إرثا حضاريا.. أقدم قرية سعودية استوطنتها القبائل تختزن إرثا حضاريا..
سعودية تشتهر بالرسم على الأكواب وتجسيد سعودية تشتهر بالرسم على الأكواب وتجسيد "مشاعر الشتاء"
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة فضاء خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخة فضاء
انطلاق فعالية انطلاق فعالية "سينما السيارات" في الرياض.. وهذه التفاصيل
قصة أول سعودية قصة أول سعودية "صماء" تحصل على الماجستير من أميركا

قبل أن تذهب

إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة
إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة

اكتشف المزيد