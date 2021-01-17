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جازان.. سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية

من "واس"

جازان.. سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية

وإصابة 3 مدنيين نتيجة تطاير الشظايا

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العربية.نت - مريم الجابر

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صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

من "واس"
من "واس"

وقال آل صمغان إنه على الفور تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادث، وقد نتج عنه إصابة 3 مدنيين - رجل وطفلان - بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أضاف أن الشظايا تسببت في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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