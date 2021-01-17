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وفق خطوات محددة.. هكذا وزعت المدارس الكتب على الطلاب

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وفق خطوات محددة.. هكذا وزعت المدارس الكتب على الطلاب

يتم تنظيم دخول الطلاب للاستلام تحت إشراف إدارة المدرسة، بحيث لا تستغرق عملية استلام الطالب للكتب دقائق معدودة

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الرياض - العربية.نت

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بدأت صباح اليوم مدارس السعودية في كافة المناطق والمحافظات تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وذلك ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية، والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالمدارس.

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وتتولى كل مدرسة تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة الاستلام، وَفْق خطة زمنية أعلن عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تم إرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة.

كما قامت المدارس بتعقيم وتطهير مخازن الكتب وأيضًا المقررات الدراسية، مؤكدةً عند استلام الكتب من داخل المدرسة عدم دخول الطلاب أو أولياء الأمور للمدارس بشكل جماعي، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب للاستلام تحت إشراف إدارة المدرسة، بحيث لا تستغرق عملية استلام الطالب للكتب دقائق معدودة، وأن يظل بقية الطلاب وأولياء الأمور داخل سياراتهم خارج المدرسة.

وشددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا عند توزيع وتسليم الكتب، حيث وفرت الوزارة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني وتم ترحيلها للإدارات وتسليمها للمدارس منذ فترة

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