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العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية

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العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية

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العربية.نت – حامد القرشي

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أجرى فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، عملية جراحية لفتاة تبلغ من العمر 18 عاما تعاني من كتلة بالمعدة وباستخراجها اتضح أنها تجمع لأكثر من كيلوغرام من الشعر بالمعدة والاثني عشر.

في التفاصيل، حضرت المريضة للمستشفى تعاني من ألم بالبطن، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والكشف عن طريق المنظار تبين وجود تجمع لكتلة من الشعر أكثر من كيلوغرام داخل المعدة، وتشكلت على جدارها كاملا مما أدى إلى التدخل جراحياً، حيث قام الفريق الطبي باستخراج الكتلة بالكامل من المعدة والاثني عشر، إذ اتضح أن المريضة تقوم بقضم الشعر منذ فترة طويلة، تسبب لها في الآلام بالمعدة، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح ووضع المريضة مستقر.

من جانبها، أوضحت استشارية الجراحة الدكتورة العنود ششه، أن هذه الحالات تكون عادة بين المراهقات اللاتي ربما يتعرضن لضغوط نفسية تتسبب بمثل هذه التصرفات، مطالبة جميع الأسر بتوعية أبنائهم لمنع حدوث مثل هذه التصرفات.

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