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إطلاق عدد من الوعول والظباء العربية المهددة بالانقراض بعسير

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إطلاق وعول وظباء في عسير

إطلاق عدد من الوعول والظباء العربية المهددة بالانقراض بعسير

الهدف هو إعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – مريم الجابر

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لأول مرة في منطقة عسير، أطلق الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، عددًا من الوعول والظباء العربية "الإدمي" تزيد على 20 وعلًا جبليًا و10 ظباء عربية في متنزه الجرة، ومتنزه الأمير سلطان بالمسقي، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأكد رئيس هيئة تطوير المنطقة على ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها في المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضاً وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

وعبر الأمير تركي بن طلال عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي. مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الأحيائي في السعودية.

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