الصقيع يجتاح السعودية بدءا من الغد.. وهذا ما قاله خبراء

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، تشكل الصقيع على نطاق واسع من السعودية فجر غدٍ الخميس في تبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة المنورة، ثم تتمدد رقعة الصقيع جنوباً على شمالي الرياض والشرقية، كما تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من شمالي الحدود الشمالية في طريف والقريات وطبرجل وحقل.

وقال عبر حسابه في "تويتر": أتوقع أن تكون الأجواء مضطربة على اليابسة والبحر، بسبب تصارع كتلتين: دافئة جنوبية، وباردة شمالية، مثيرتين للغبار تنتهيان بتوغل الباردة وسيطرتها لبضعة أيام.

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من المناطق الشمالية، بينما تكون جنوبية إلى غربية دافئة في النصف الجنوبي من السعودية، وفي المساء تتغلب الشمالية الباردة على الجنوبية الدافئة للتوغل جنوباً لتؤثر في الشرقية والوسطى والغربية.

وتابع: في الرياض متوقع أن يكون الفرق كبيراً في درجة الحرارة العظمى (ظهراً) بين ظهر اليوم الأربعاء الدافئ (27 درجة مئوية)، ويوم الخميس البارد (16 درجة مئوية) بفارق كبير يصل نحو 11 درجة مئوية، ومتوقع أن يتشكّل الصقيع على نطاق واسع فجر الخميس في تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال القصيم والمدينة المنوّرة، وفجر الجمعة والسبت تتمدّد رقعة الصقيع لتزحف جنوباً لتؤثر في شمالي منطقتَي الرياض والشرقية.

كما توقَّع محلل الطقس تركي الجمعان، أنه خلال الساعات المقبلة تأثُّر السعودية بموجة باردة قادمة من سيبيريا، نتيجة تقدُّم منخفض قطبي كبير؛ وهو ما يسبب انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق كبيرة من السعودية. وتوقَّع "الجمعان" أن تتدفق هذه الموجة الباردة مع رياح نشطة، تثير معها الغبار، خاصة في ساعات النهار، كما تشهد الموجة ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت. ومن المتوقع أن تؤثر على الحدود الشمالية ومنطقة تبوك والجوف والمدينة المنورة والشرقية والرياض، وبشكل أقل مناطق مكة المكرمة، ما عدا مرتفعاتها التي تشهد انخفاضًا ملموسًا.

وقال محلل الطقس "الجمعان" إن "هذه الموجة الباردة تعد أكثر موجة باردة يُتوقع أن نشهد فيها هذا الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة منذ بَدء شتاء هذا العام".

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف الشمالية وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد موجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا وتساقطًا للثلوج على طريف وعرعر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد موجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة دومة الجندل والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا وتساقطًا للثلوج على القريات وطبرجل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك أمطارًا وضبابًا وتساقطًا للثلوج، وتشمل الحالة تبوك وحقل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.