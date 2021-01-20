سفير أميركا يوقع اتفاقية لشراء عقار بالرياض لبناء سفارة

أبرم السفير الأميركي بالسعودية الثلاثاء اتفاقية شراء عقار في الرياض لبناء سفارة أميركية جديدة.

‏ويمثل هذا المشروع، إلى جانب القنصلية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا في ‫جدة‬ وأعمال البناء الجاري تنفيذها لقنصلية جديدة في ‫الظهران‬، استثمارًا أميركياً يزيد عن مليار دولار وسيكون رمزًا للشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

حيث بدأت البعثة الأميركية للمملكة العربية السعودية كمفوضية في جدة في عام 1942 وفي عام 1949 بدأت العلاقات الدبلوماسية بشكل

كامل وأصبحت البعثة سفارة وكانت تقع في بيت تراثي في وسط جدة القديمة. انتقلت السفارة في عام 1952 إلى موقع القنصلية الحالي

ولكن في سنة 1984 انتقلت جميع البعث الأجنبية إلى الرياض وأنشأت قنصلية في مكان السفارة في جدة.