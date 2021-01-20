  • مباشر
اللغة

مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض

شرطة الرياض
من شرطة الرياض

مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض

تمت محاصرة الجاني والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر 

نشر في: آخر تحديث:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه عند الساعة (00 : 02) صباح يوم الثلاثاء، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغاً عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافات عائلية بينهما، تعرضت قوات الأمن لطلقات نارية.

وبادر الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش مما نتج عنه مقتل المواطن المُحْتَجز واثنين من رجال الأمن، وإصابة رجل أمن بعيار ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة.

لهذا السبب حددت أميركا يوم 20 يناير لحفل التنصيب الأخيرة لهذا السبب حددت أميركا يوم 20 يناير لحفل التنصيب

وبمتابعة الجاني تم رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرقي منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيار ناري في قدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.

وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

موجة غضب وسخرية موجة غضب وسخرية "تواصلية" في تونس بعد كلمة المشيشي
آخر الدراسات.. الحديث مع المُصاب ينقل كورونا آخر الدراسات.. الحديث مع المُصاب ينقل كورونا

الأكثر قراءة

سفير أميركا يوقع اتفاقية لشراء عقار بالرياض لبناء سفارة سفير أميركا يوقع اتفاقية لشراء عقار بالرياض لبناء سفارة
هذا ما يميّز موز فيفاء الجبلي عن باقي أنواع هذه الفاكهة هذا ما يميّز موز فيفاء الجبلي عن باقي أنواع هذه الفاكهة
إطلاق عدد من الوعول والظباء العربية المهددة بالانقراض بعسير إطلاق عدد من الوعول والظباء العربية المهددة بالانقراض بعسير
كهوف جبل كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية
وفاة وفاة "رشدي عسيري" جامع العملات والطوابع القديمة بعسير
"ذا لاين".. بداية الحلم

قبل أن تذهب

طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا
طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا

اكتشف المزيد