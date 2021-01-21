الصحة السعودية: شفاء كافة المصابين بكورونا المتحور

أكدت وزارة الصحة السعودية، الخميس، شفاء كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور والمعلن عنها سابقا وكان عددها 10 حالات فقط ترتبط بالسفر لدول معينة.

وقال الوكيل المساعد للصحة الوقائية بالوزارة، د.عبدالله عسيري، في تصريح لـ"العربية"، لم يتم تسجيل حالات جديدة من السلالة الجديدة، أو حالات مخالطة للحالات السابقة، والإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة كانت السبب الرئيسي في منع انتشار المتحور.

كما أكد أن كل من حصل على الجرعة الأولى للقاح كوفيد 19 سيأخذ الثانية في موعدها.

وقال "نقوم حاليا بإعادة جدولة مواعيد اللقاح الجديدة فقط"، وذلك بسبب تأخر شركة "فايزر" في التوريد.

وقال إن عددا من اللقاحات تحت الدراسة والاعتماد من قبل هيئة الغذاء والدواء، مبيناً أن اللقاح المعتمد حالياً هو فايزر فقط.

وأوضح أن كميات اللقاحات الواردة تحدد مستوى عملية التوسع في بقية المناطق.

يأتي ذلك في حين سجلت السعودية، الخميس، 212 إصابة جديدة، و160 حالة تعاف، و4 وفيات.

هذا وتخطط الوزارة للوصول إلى 80% من المناعة المجتمعية، فيما تتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، بانتظار وصول كميات اللقاحات الأخرى والمزيد من الجرعات من لقاح فايزر.