  • مباشر
اللغة

الصحة السعودية: شفاء كافة المصابين بكورونا المتحور

مركز لقاحات كورونا في الرياض
مركز لقاحات كوفيد 19 في الرياض

الصحة السعودية: شفاء كافة المصابين بكورونا المتحور

إعادة جدولة مواعيد اللقاح الجديدة في المملكة بسبب تأخر شركة "فايزر" في التوريد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزارة الصحة السعودية، الخميس، شفاء كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور والمعلن عنها سابقا وكان عددها 10 حالات فقط ترتبط بالسفر لدول معينة.

قبلة جبين وفخر لا ينتهي.. طبيبة سعودية تطعّم والدها السعودية قبلة جبين وفخر لا ينتهي.. طبيبة سعودية تطعّم والدها

وقال الوكيل المساعد للصحة الوقائية بالوزارة، د.عبدالله عسيري، في تصريح لـ"العربية"، لم يتم تسجيل حالات جديدة من السلالة الجديدة، أو حالات مخالطة للحالات السابقة، والإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة كانت السبب الرئيسي في منع انتشار المتحور.

كما أكد أن كل من حصل على الجرعة الأولى للقاح كوفيد 19 سيأخذ الثانية في موعدها.

وقال "نقوم حاليا بإعادة جدولة مواعيد اللقاح الجديدة فقط"، وذلك بسبب تأخر شركة "فايزر" في التوريد.

وقال إن عددا من اللقاحات تحت الدراسة والاعتماد من قبل هيئة الغذاء والدواء، مبيناً أن اللقاح المعتمد حالياً هو فايزر فقط.

وأوضح أن كميات اللقاحات الواردة تحدد مستوى عملية التوسع في بقية المناطق.

يأتي ذلك في حين سجلت السعودية، الخميس، 212 إصابة جديدة، و160 حالة تعاف، و4 وفيات.

هذا وتخطط الوزارة للوصول إلى 80% من المناعة المجتمعية، فيما تتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، بانتظار وصول كميات اللقاحات الأخرى والمزيد من الجرعات من لقاح فايزر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان
أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي

الأكثر قراءة

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض مقتل مواطن واثنين من رجال الأمن شرق الرياض
سفير أميركا يوقع اتفاقية لشراء عقار بالرياض لبناء سفارة سفير أميركا يوقع اتفاقية لشراء عقار بالرياض لبناء سفارة
الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي
الصقيع يجتاح السعودية بدءا من الغد.. وهذا ما قاله خبراء الصقيع يجتاح السعودية بدءا من الغد.. وهذا ما قاله خبراء
وفاة وفاة "رشدي عسيري" جامع العملات والطوابع القديمة بعسير

قبل أن تذهب

تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل
تونس تعود إلى دوامة الاحتجاجات مجددا.. والبرلمان والحكومة يبحثان عن حل

اكتشف المزيد