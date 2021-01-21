قبلة جبين وفخر لا ينتهي.. طبيبة سعودية تطعّم والدها

"لحظات مميزة لا تنسى".. بهذه العبارات وثق مواطن سعودي تجربة تلقيه لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد أثناء حملة التلقيح التي أقرتها المملكة.

واللافت في الحماية أوضحه المواطن تركي العتيبي في حديث مع "العربية.نت"، كشف فيه عن سبب السعادة، الذي تبين أن وراءه ابنته دانة، الطبيبة المتطوعة في صفوف الكادر الطبي المعني بإعطاء لقاح الفيروس.

وشرح العتيبي قائلاً: "فضلتُ توثيق لحظة تلقي اللقاح لعدة أسباب، منها أنني سآخذ الجرعة من يد ابنتي "دانة"، التي تعمل طبيبة أسنان بأحد مستوصفات الرياض، وفي الصباح تتطوع لإعطاء اللقاح للمواطنين بمركز المعارض بالرياض، وهذا بالنسبة له مصدر فخر واعتزاز، وثانياً كي أوثق جهود الوطن وإنجازاته بأن وضعت المواطن في الأولوية، وأعطاه اللقاح بالمجان، لتكون من أوائل الدول المحاربة لكورونا بتوفير اللقاح للمواطن والمقيم.

وأضاف: "أنا فخور بابنتي البالغة من العمر 26 عاماً، فهي تعمل من الصباح متطوعة بمركز اللقاحات، وطبيبة أسنان في المساء، أرادت أن تكون عضوا فاعلا في وقت يحتاج فيه بلدنا للتكاتف والتقيد بالإجراءات للقضاء على فيروس كورونا، فشعوري لا يوصف".

وتظهر في الفيديو الطبيبة دانة مقبلة رأس والدها بعد أن انتهت من أداء عملها.