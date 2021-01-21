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رابح صقر يفتتح "أويسس الرياض".. وهذا هو الموعد!

رابح صقر

رابح صقر يفتتح "أويسس الرياض".. وهذا هو الموعد!

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العربية.نت – حامد القرشي ومريم الجابر

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انطلقت الفعاليات الترفيهية لمشروع "أويسس الرياض"، ليعلن المستشار تركي آل الشيخ عن فعاليات فنية وسيفتتحها ولأول مرة الفنان رابح صقر.

الفعاليات الفنية الغنائية المرافقة لمشروع "أويسس الرياض" تقدمها "الهيئة العامة للترفيه" بالتعاون مع "روتانا"، وستكون حفلات غنائية أسبوعية، ويشارك فيها عدد من أبرز نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي.

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وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، قد غرد عبر حساباته على مواقع التواصل: "إخواني وأخواتي الفنانين السعوديين الشباب، يا ليت ينسقون مع روتانا لمن يرغب بعمل حفلات في أويسس في الرياض، بندعمكم" حيث تفاعل معه "سالم الهندي" الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، بالرد مغرداً على: "أبرك الساعات بوناصر نتشرف ويستاهلون الشباب وشكرا لدعمكم".

حفل جماهيري مباشر

أول نجوم جلسات "أويسس الرياض" ستكون مع الفنان رابح صقر، في حفل جماهيري مباشر سيقام مساء يوم الجمعة 29 يناير2021، وقد أبدى رابح سعادته لاختياره أن يكون أول من يفتتح هذه الجلسات، واعدا جمهوره ومتابعيه أن يقدم أغاني ألبومه الجديد "مرحبا رابح صقر 2021/1/1" من إنتاج روتانا، والذي يحقق نجاحات كبيرة على مستوى نسب الاستماع والإقبال، هذا إضافة إلى ما اشتهر به من أعمال.

هذا وسيتمكن الجمهور من شراء التذاكر وحضور الحفل والذي سيتم فيه مراعاة جميع قواعد السلامة المتبعة في ظل الأوضاع الراهنة، كذلك لن تضيع الفرصة على كل من لديه الرغبة في حضور الحفل مباشرة (عن بعد) سواء من داخل المملكة أو خارجها بشراء تذكرته أون لاين والمتابعة حصريا عبر تطبيق "فنBox".

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