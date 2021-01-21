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زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه

خالد سامي
خالد سامي

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه

الغريب أن وجود التهاب ليس سببًا للغيبوبة لذا تقرر عمل أشعة رنين مغنطيسي للدماغ غدًا

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العربية.نت - مريم الجابر

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كشفت زوجة الفنان خالد سامي، عائدة العتيبي، عن مستجدات حالة زوجها الصحية بعد أخذ "خزعة" من نخاع العظم.

وقالت: "أن الفحص أظهر وجود التهاب بسيط، وتم التعامل معه بالمضادات، والغريب كما أوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة؛ لذا قرر عمل أشعة رنين مغنطيسي للدماغ غدًا صباحًا".

خالد سامي بالمستشفى
خالد سامي بالمستشفى

موضحة غي حديثها إلى "العربية.نت"، انه إلى الآن لم يسمح لهم بزيارته، بحسب تعليمات الأطباء.

ويذكر أن حالة الفنان تدهورت إثر إصابته بضیق تنفس أُدخل على إثره للعنایة المركزة، وتم وضعه على أجھزة التنفس الصناعي.

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وكانت "العربية.نت" نشرت قبل أيام، أن الفنان خالد سامي استقرت حالته الصحية، هو في حالة استجمام استعدادا لعملية الكلى التي كان من المقرر إجراؤها بعد شهر ونصف.

وأوضحت عايدة حينها، أن زوجها "بدأت حالته الصحية تستقر، وسط معنوياته النفسية المرتفعة، وهو حالياً في فترة نقاهة واستجمام استعداداً لعملية ثانية للكلى، والتي ستكون خلال شهر إلى شهر ونصف".

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